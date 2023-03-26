Происшествия

43 минуты назад

Молодая липчанка украла в бутике футболку, шорты и толстовку

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#кража

Полиция задержала укравшую одежду из магазина девушку

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В Липецке задержана 20-летняя липчанка, личность которой установили полицейские после просмотра записей с камер видеонаблюдения торгового зала магазина верхней одежды.

Ранее в УМВД России по Липецкой области обратился сотрудник магазины одежды с заявлением о краже. Сумма ущерба магазину составила 8400 рублей.

Подозреваемая призналась в краже футболки, шорт и толстовки, которые она продала неизвестной женщине.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#кража

Комментарии (1)

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омсквич

31 минуту назад
А с каких времен магазин смешные цены стал бутиком ?
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