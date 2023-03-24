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В Госдуму внесен закон о получении прав на жилье семьями погибших в СВО сотрудников органов внутренних дел

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#СВО #жилье #льготы

Речь также идет о бывших сотрудниках органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни, которые погибли в ходе СВО.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий семьям сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни, погибших в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, воспользоваться положенной им единовременной соцвыплатой на приобретение или строительство жилья. Соответствующий документ подготовлен группой депутатов и сенаторов, - говорится на официальном сайте Госдумы.

Многие из таких сотрудников еще во время прежней службы встали на учет для получения жилищной выплаты, - считают авторы инициативы. По их словам, документом предусмотрено, что в случае их смерти (на службе или в связи с болезнью) право на эту льготу сохраняется за членами семьи в течение года. В то же время закон не учитывает возможность гибели в спецоперации, из‑за чего семьи погибших лишаются положенной жилищной выплаты.

Закон распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты на всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников органов внутренних дел. Сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана.
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#СВО #жилье #льготы

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