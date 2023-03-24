Происшествия

58 минут назад

16-летний подросток проломил стену мастерской по ремонту телефонов

936
#кража

Из мастерской исчезли пять сотовых.

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Усманские полицейские по подозрению в краже из мастерской по ремонту сотовых телефонов задержали 16-леинего подростка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). 

О краже в полицию 22 марта заявил 29-летний владелец мастерской. По его словам, вор проломил стену здания и похитил пять сотовых телефонов, сданных ему для ремонта.

Украденные телефоны полицейские нашли у подростка. 
936
#кража

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