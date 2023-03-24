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Таиланд в 4 раза увеличил поставки продуктов в РФ

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#экономика #Таиланд #поставки #продукты

Таиланд в 2022 году более чем вчетверо увеличил поставки сельхозпродуктов в Россию, в частности риса.

Таиланд в прошлом году более, чем в 4 раза увеличил поставки сельхозпродуктов в Россию, в частности риса, прирост составил 315%, - рассказал РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.

"Наибольший рост (по итогам 2022 года) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 миллионов долларов, +315%)", - отметил он, сославшись на данные тайской стороны.

Ранее в СМИ сообщалось, что рисовая крупа в России может подорожать на 10-30% из-за снижения качества сырья в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране.

Однако в Минсельхозе РФ заявили, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, а действующий запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка.
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#экономика #Таиланд #поставки #продукты

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