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Таиланд в 4 раза увеличил поставки продуктов в РФ
Таиланд в 2022 году более чем вчетверо увеличил поставки сельхозпродуктов в Россию, в частности риса.
Таиланд в прошлом году более, чем в 4 раза увеличил поставки сельхозпродуктов в Россию, в частности риса, прирост составил 315%, - рассказал РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.
"Наибольший рост (по итогам 2022 года) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 миллионов долларов, +315%)", - отметил он, сославшись на данные тайской стороны.
Ранее в СМИ сообщалось, что рисовая крупа в России может подорожать на 10-30% из-за снижения качества сырья в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране.
Однако в Минсельхозе РФ заявили, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, а действующий запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка.
"Наибольший рост (по итогам 2022 года) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 миллионов долларов, +315%)", - отметил он, сославшись на данные тайской стороны.
Ранее в СМИ сообщалось, что рисовая крупа в России может подорожать на 10-30% из-за снижения качества сырья в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране.
Однако в Минсельхозе РФ заявили, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, а действующий запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка.