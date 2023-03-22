Многодетная мать задолжала по алиментам более 150 000 рублей

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В Лев-Толстовском районе возбуждено уголовное дело в отношении матери-алиментщицы.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в отношении женщины были заведены два исполнительных производства о взыскании алиментов на трёх детей.



«Женщина не обременяла себя обязанностью по их содержанию, нигде не работала, мер к трудоустройству не принимала, в связи с чем образовалась задолженность более чем 150 тысяч рублей. Должница уже была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, но продолжила без уважительных причин не выплачивать алименты», - отметили в пресс-службе.



Теперь в отношении женщины возбуждено уже уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, ей грозит до года лишения свободы.