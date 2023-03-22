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сегодня, 16:09
В Брянской области при обстреле села повреждена производственная база с/х предприятия
Также в результате обстрела нарушено энергоснабжение.
ВСУ обстреляли село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области, - сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, в результате обстрела пострадавших нет.
Глава региона уточнил, что повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, а также нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.
По его словам, в результате обстрела пострадавших нет.
Глава региона уточнил, что повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, а также нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.