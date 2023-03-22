В одном из лучших жилых комплексов Липецка стартовали продажи нового дома

Жилой комплекс «Геометрия» в Европейском микрорайоне Липецка возглавляет региональный ТОП-новостроек Единого ресурса застройщиков. В этом уникальном жилом комплексе «Объединенная домостроительная корпорация» объявила о старте продаж второго дома квартала «Куб».

Одним из основных преимуществ для покупателя в этом комплексе является то, что при покупке квартиры с отделкой "Стандарт" не будет дополнительных доплат - квартира плюс отделка класса "Стандарт" = одна цена! Покупка квартиры в новостройке с готовой отделкой — это экономия средств и времени! Заезжай и живи!



Группа компаний «ОДСК» в настоящее время строит восемь жилых комплексов в разных регионах ЦФО. В среднем на дом уходит менее 450 дней, при этом сроки строительства в компании не переносят. Уверенно чувствовать себя на рынке холдингу позволяет опыт с 80-летней историей, профессиональный коллектив, собственные производственные и логистические мощности. Достижения ОДСК регулярно отмечают на авторитетных конкурсах и премиях. А новый проект компании в Липецке – жилой комплекс «Геометрия» – уверенно закрепился на первом месте рейтинга ТОП-новостроек региона по версии Единого ресурса застройщиков.







Квартиры в первом доме квартала под названием «Куб» начали продавать в октябре прошлого года. Сейчас открыты продажи второго дома с большим разнообразием планировок. Будущие жильцы могут выбрать как классическое решение, так и всё более популярный евро-формат с большой кухней-гостиной.



Дома в «Геометрии» возводят по технологиям монолитного и ширококорпусного домостроения. Каждый жилой квартал получит индивидуальное концептуальное название, а сам комплекс отличается всей необходимой социальной инфраструктурой в шаговой доступности: детские сады и школы, продуктовые магазины и рынок, поликлиники и спортивные комплексы.







В самом ЖК будет реализована концепция «Двор без машин», территорию от нежелательных глаз закроют, установят видеонаблюдение и доступ по Face-ID, обустроят зеленые зоны, детские и спортивные площадки для разных возрастов, создадут центры притяжения в каждом дворе с елью-крупномером и айдентикой дома, планируется создание безопасного «детского маршрута в школу». Не забудут и о паркинге в паре минут ходьбы от жилого комплекса.



– Приобретение жилья на раннем этапе позволит не только сэкономить, но и выбрать из множества вариантов понравившихся планировок. Советую будущим покупателям не откладывать визит в офис, ведь самые приятные цены на квартиры действуют только на старте продаж, – рассказал заместитель директора ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Липецк» Владимир Дятчин.





В компании особое внимание уделяют каждому клиенту. Специалисты отдела продаж не только подберут квартиру, но и совершенно бесплатно помогут подать заявку на одобрение ипотеки в крупнейших банках-партнерах, а также будут сопровождать сделку до момента выдачи ключей. Кстати, ОДСК сама субсидирует процентную ставку. Это позволяет сделать ипотеку выгоднее, чем стандартные и даже льготные программы в банках и сэкономить на переплате более 1,5 миллионов рублей, а в сравнении со вторичным рынком экономия будет еще больше.



Контактная информация по телефону +7 (4742) 56-50-66 или в офисе по адресу: г. Липецк, Елецкое шоссе 7А. Подробности на нашем сайте www.odsk-lip.ru

ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л4». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Участник ипотечной программы: ПАО "Сбербанк"

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