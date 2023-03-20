Их ждёт дорога дальняя – липецкий мини-футбол начнёт плей-офф в Челябинске

АМФР "рулит" - пауза у Липецка и всех команд "Запада" в разгар сезона длилась более полутора месяцев.

Наконец-то узнал имя своего соперника в 1/16 финала Высшей лиги липецкий мини-футбольный клуб.

Как 2-я команда Западной конференции, Липецк должен встретится с соперником, занявшем 7-е место на «Востоке», в итоге им стал «Южный Урал» из Челябинска.

Первые матчи в сериях до 2-х побед пройдёт на полях команд, занявший более низкие места. Соответственно, Липецку в субботу, 25 марта, предстоит встреча в Челябинске. Затем обе команды переедут в Липецк на ответный матч 1 апреля. А если понадобится решающая 3-я игра, то она тоже состоится на площадке нашей команды в СК «Атлант» 2 апреля.



МФК "Южный Урал"



Победитель нашей пары в четвертьфинале сразиться с сильнейшей командой из противостояния «Волги» (Саратов) и «Сиб-Транзита» (Новокузнецк).

Лучшим бомбардиром «Южного Урала» с 12-ю мячами является Владимир Рагожников, в своё время не пришедшийся ко двору в Липецке. Наверное, попытается что-то доказать.

Турнир на «Востоке» выиграла иркутская команда «Ира-Аэро», которой руководит бывший главный тренер липчан Сергей Малышев. А 4-е место занял «Ямал-НУБК» из Нового Уренгоя, в основном составе которого выступает липчанин Максим Истомин.

Напомним, что из-за причуд Ассоциации мини-футбола России вынужденный простой у Липецка и всех остальных команд «Запада» длился более полутора (!) месяцев. Все они ждали, когда в соседней конференции закончится чемпионат. Последний официальный матч наша команда провела аж 4 февраля. С тех пор были только сборы и тренировки, а также два спарринга, на которые удалось уговорить команды Суперлиги. Липчане уступили чемпиону России «Газпрому-Югре» из Югорска – 5:6 и «Норильскому никелю» - 4:6.

Фото МФК «Южный Урал»