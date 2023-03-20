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Срок действия истекающих в 2023 году прав продлён на 3 года

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#права #продление

Срок действия водительских прав, истекающих в 2023 году, автоматически продлён на три года. Однако если срок действия прав закончился раньше 1 января 2022 года, то водителю уже придется оформить новый документ.

Срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023 году, автоматически продлевается на 3 года, - заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года", — отметил министр на расширенной коллегии ведомства.

Уточняется, что это коснется около пяти миллионов удостоверений, - передает РИА Новости.

При этом если срок действия прав закончился раньше первого января прошлого года, водителю придется оформить новый документ.

Кроме того, автопродлению подлежат исключительно национальные удостоверения.
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#права #продление

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