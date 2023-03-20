Общество
сегодня, 12:34
20-летний воронежец стал «липовым» директором двух фирм в Липецке
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Подозреваемый за деньги согласился зарегистрировать на свое имя фиктивные фирмы.
Заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 20-летнего воронежца по двум эпизодам по пункту «б» части 2 статьи ст. 173.1 «Образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющих государственную регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
По версии следствия, в период с 23 сентября по 8 октября 2021 года (тогда мужчине и вовсе был всего 19 лет) на его имя было открыты два юрлица. Сначала мужчина стал генеральным директором ООО «Созвездие», получив за это единовременное вознаграждение в 5 000 рублей. Соответствующие документы были поданы в налоговую службу №6 по Липецкой области. Кроме того, АО «Калуга Астрал» изготовило на имя мужчины сертификат ключа проверки электронной подписи. Но никакого отношения к созданию и деятельности фирмы «Созвездие» мужчина не имел.
После этого по той же схеме на имя мужчины была зарегистрирована ещё одна фирма — за вознаграждение в 5 000 рублей он стал директором и учредителем ООО «Акрон».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, теперь «начинающего предпринимателя» ждёт суд. Санкции пункта «б» части 2 статьи статьи 173.1 УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее стало известно, что на аналогичном правонарушении попалась 31-летняя жительница Лев-Толстовского района. Женщина по предложению знакомой зарегистрировала на свое имя компанию и открыла пять счетов в банках, за что получила единовременное вознаграждение в 15 тысяч рублей. Сама же обвиняемая никакой деятельности не вела, от нее требовалось лишь подписать документы.
По версии следствия, в период с 23 сентября по 8 октября 2021 года (тогда мужчине и вовсе был всего 19 лет) на его имя было открыты два юрлица. Сначала мужчина стал генеральным директором ООО «Созвездие», получив за это единовременное вознаграждение в 5 000 рублей. Соответствующие документы были поданы в налоговую службу №6 по Липецкой области. Кроме того, АО «Калуга Астрал» изготовило на имя мужчины сертификат ключа проверки электронной подписи. Но никакого отношения к созданию и деятельности фирмы «Созвездие» мужчина не имел.
После этого по той же схеме на имя мужчины была зарегистрирована ещё одна фирма — за вознаграждение в 5 000 рублей он стал директором и учредителем ООО «Акрон».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, теперь «начинающего предпринимателя» ждёт суд. Санкции пункта «б» части 2 статьи статьи 173.1 УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее стало известно, что на аналогичном правонарушении попалась 31-летняя жительница Лев-Толстовского района. Женщина по предложению знакомой зарегистрировала на свое имя компанию и открыла пять счетов в банках, за что получила единовременное вознаграждение в 15 тысяч рублей. Сама же обвиняемая никакой деятельности не вела, от нее требовалось лишь подписать документы.
879