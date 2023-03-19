Двое молодых липчан прокололи лодку во время доставки еды на отрезанную от «большой земли» базу отдыха

Липецкие спасатели оказали помощь двум липчанам, которые терпели бедствие на вышедшей из берегов реке Воронеж

Как сообщили в Управлении противопожарной спасательной службе Липецкой области, сегодня сотрудники управления оказали экстренную помощь двум молодым людям, которые доставляли продукты на базу отдыха «Зеленая долина», расположенную в нескольких километрах от села Введенка, на левом берегу Воронежа.



База оказалась отрезана от «большой земли», и 23-летний молодой человек и его 17-летний напарник доставляли продукты в дом отдыха при помощи резиновой надувной лодки, которая прокололась.



Липчанам удалось добраться до сухого участка суши, а затем к ним на помощь пришли спасатели УГПСС.



База отдыха «Зеленая долина» реконструируется, отдыхающих там нет, но, как стало известно GOROD48, есть рабочие и охрана.



