Общество
сегодня, 13:21
Аборигенного жеребца привезли из Липецкой области в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных
514
Четырехлетний Вальс жил в табуне в природном парке Долгоруковского района
В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен в Волоколамске, привезли четырехлетнего жеребца вятской породы.
Жеребец Вальс ранее жил в табуне природного парка «Олений», пасся свободно в его угодьях.
«Для нас приезд Вальса - радостное событие. Он представитель породы аборигенных лошадей, обитавших в лесах Кировской области и Удмуртии. В прошлом веке вятских лошадей чудом удалось сохранить от полного исчезновения, и сейчас они снова набирают популярность. В Центр Вальс был определен для разведения по рекомендации института коневодства - к нашим двум молодым кобылам Диадеме и Голубике» - сообщает руководство Центра с своём ТГ-канале.
Фото и видео Телеграм-канала Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Жеребец Вальс ранее жил в табуне природного парка «Олений», пасся свободно в его угодьях.
«Для нас приезд Вальса - радостное событие. Он представитель породы аборигенных лошадей, обитавших в лесах Кировской области и Удмуртии. В прошлом веке вятских лошадей чудом удалось сохранить от полного исчезновения, и сейчас они снова набирают популярность. В Центр Вальс был определен для разведения по рекомендации института коневодства - к нашим двум молодым кобылам Диадеме и Голубике» - сообщает руководство Центра с своём ТГ-канале.
Фото и видео Телеграм-канала Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
514