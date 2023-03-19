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Аборигенного жеребца привезли из Липецкой области в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных

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#кони #московский зоопарк
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Четырехлетний Вальс жил в табуне в природном парке Долгоруковского района

В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен в Волоколамске, привезли четырехлетнего жеребца вятской породы.

Жеребец Вальс ранее жил в табуне природного парка «Олений», пасся свободно в его угодьях.

«Для нас приезд Вальса - радостное событие. Он представитель породы аборигенных лошадей, обитавших в лесах Кировской области и Удмуртии. В прошлом веке вятских лошадей чудом удалось сохранить от полного исчезновения, и сейчас они снова набирают популярность. В Центр Вальс был определен для разведения по рекомендации института коневодства - к нашим двум молодым кобылам Диадеме и Голубике» - сообщает руководство Центра с своём ТГ-канале.

Фото и видео Телеграм-канала Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка


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#кони #московский зоопарк
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