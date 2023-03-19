Происшествия
сегодня, 09:04
Спасатели оказывали помощь ребенку, палец которого застрял в дверном глазке
454
8-летний мальчик засунул палец в дверной глазок. Палец в отверстии застрял.
Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, родителям удалось открутить глазок, но его обод с пальца снять они не смогли. Не сумели освободить палец и врачи скорой, на помощь они вызвали спасателей. Те применили слесарные инструменты и освободили ребенка.
Такие случае не редкость, рассказали в управлении по делам ГО и ЧС. На днях спасатели помогали 3-летнему малышу, палец которого застрял в отверстии детского стульчика.
Такие случае не редкость, рассказали в управлении по делам ГО и ЧС. На днях спасатели помогали 3-летнему малышу, палец которого застрял в отверстии детского стульчика.
454