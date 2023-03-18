Липецкий футбольный талант второй сезон не может вернуться домой

«Новосибирск», которому запретили регистрировать новичков, всё равно заявит Артёма Федчука.

GOROD48 прояснил судьбу одного из самых известных действующих воспитанников липецкого футбола Артёма Федчука, который зимой мог стать самым ценным приобретением «Металлурга», но «сталеварам» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов.

Нам подтвердили, что 28-летний нападающий перейдёт в «Новосибирск», занимающий 5-е место в 4-й группе второго дивизиона (бывшая зона «Урал-Поволжье»). Эту информацию нам озвучил пресс-атташе сибиряков Дмитрий Кондратьев.

- В конце текущей недели мы отправили в РФС все необходимые документы на Федчука, - сообщил он, - Сейчас ждём ответа, но препятствий возникунть не должно. Можете обрадовать своих читателей и поклонников таланта Артёма – он нашёл себе хорошую команду.

«Новосибирску» не помешает заявил Федчука даже… запрет на регистрацию новых игроков, аналогичный тому, что воспрепятствовал зимнему усилению «Металлурга».

Всё потому, что руководители клуба сработали, как по нотам. Сибирякам вынесли запрет 9 марта по заявлению перешедшего в волгоградский «Ротор» 19-летнего полузащитника Даниила Шаталова (13 игр, 1 гол в текущем сезоне) о том, что с ним не до конца расплатились. Однако «железный занавес» опустится на заявку новосибирцев не сразу, а приблизительно через две недели – это время даётся клубу, чтобы добровольно погасить долги. Заодно они успеют и закрыть все вопросы по переходу Федчука.

Артём зимой покинул «СКА-Ростов», проведя за него в текущем чемпионате 15 матчей и забив 5 голов. Статус свободного агента позволил ему искать новую команду ещё в течение двух недель после 22 февраля, закрывавшего трансферное окно в России. А новый клуб мог уведомить РФС о желании взять футболиста до 8 марта, и тогда процесс заявки еще немного продлевался.

В «Новосибирске» сработали как часы. Как только стало известно, что Артём не сумет осуществить своё желание вернуться в Липецк, они пригласили его на сбор, прислали в РФС уведомление и сейчас занимаются заявкой до наступления запрета. Вот это и называется профессиональной работой!

Воспитанник СДЮШОР «Металлурга» и Академии столичного «Спартака» Федчук выступал в первой лиге/ФНЛ за «Спартак-2», курский «Авангард», «Нижний Новгород», столичный «Велес». Главному тренеру липчан Сергею Первушину он отлично знаком по игре под его руководством в Премьер-Лиге за «Тамбов».

Второй сезон подряд липчанин пытается вернуться в родной город, да без толку. Перед началом прошлого сезона Артём уже ехал на заранее согласованный контракт в «Металлург», чтобы помочь команде удержаться в «Лучшей лиге мира», но трансфер лично заблокировал тогдашний гендиректор Александр Зюзин, выходец из академической гребли. Сейчас липчане профукали дозаявку…

Будет ли третья попытка Федчука вернуться домой? По нашей информации, контракт с «Новосибирском» он заключил до конца текущего первенства т.е. в конце сезона вновь станет «свободным агентом» и теоретически может вновь попроситься в нашу команду. Но мы знаем и то, что сибиряки в будущем сезоне намерены поставить задачу выхода в первую лигу, под это будет увеличено финансирование, начнут укреплять состав. Поэтому если Федчук в цветущем возрасте ярко себя проявит весной, его новый клуб почти наверняка найдёт способы удержать нападающего у себя.



Фото "СКА-Ростов"

