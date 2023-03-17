Происшествия

30 минут назад

Помощь другу-таксисту обошлась липчанину в 140 000 рублей

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#мошенничество
Помощь другу-таксисту обошлась липчанину в 140 000 рублей

Таксист попросил знакомого помочь в переводе денег за заказ по доставке документов в Москву.

В начале марта 28-летнему липчанину позвонил знакомый таксист и попросил помочь с переводом денег.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, таксист объяснил, что помощь ему потребовалась для выполнения заказа по доставке документов в Москву. Заказ ему поступил по телефону от незнакомца, который для оплаты услуги предложил несколько банковских организаций, но у таксиста не оказалось карт этих банков, поэтому он обратился к потерпевшему, который согласился помочь.

После этого «заказчик» перевозки связался с 28-летним липчанином и попросил прислать ему код подтверждения для перевода денег, который должен был появиться в сообщении. Желая помочь своему другу, мужчина назвал код из СМС- сообщения, и с его кредитной карты списали 140 000 рублей.
158
#мошенничество

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