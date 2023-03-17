Происшествия
сегодня, 17:18
Уголовное дело о резонансном ДТП cо сбитой внедорожником женщиной в Ельце закончилось примирением сторон
445
Водитель оказывал помощь семье и детям сбитой женщины, покупал подарки и продукты.
Напомним, 17 октября прошлого года в 12:45 в Ельце напротив дома №21 по улице Героев 45-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил 32-летнюю женщину. Как рассказали тогда в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Женщина с травмами была госпитализирована.
Это ДТП вызвало широкий общественный резонанс. Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин написал обращение прокурору Липецкой области Геннадию Анисимову с просьбой провести проверку обстоятельств дорожного происшествия, ссылаясь на то, что участником ДТП был известный в Ельце « герой криминальной хроники». В суде, кстати, с подобным высказыванием не согласились, отметив, что «подсудимый обвинялся в совершении преступления небольшой тяжести по неосторожности, не судим, положительно характеризуется, оказывает благотворительную помощь».
20 февраля Елецкий городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 45-летнего водителя по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По данным следствия, подсудимый въехал на пешеходный переход, не уступив дорогу женщине, и в результате по неосторожности водителя женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Уже на стадии следствия водитель полностью признал вину и пояснил, что с его стороны приняты все меры к возмещению причиненного ущерба потерпевшей. А в суде она и вовсе простила водителя.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ходе рассмотрения уголовного дела водитель вину в содеянном признал, причиненный преступлением вред потерпевшей возместил в полном объеме, а также принес потерпевшей свои извинения.
«Потерпевшая заявила, что примирилась с водителем, претензий не имеет и не желает привлекать его к уголовной ответственности, ущерб, причиненный преступлением, ей был возмещен в полном объеме, и кроме того, был возмещен моральный вред. Подсудимым ей была оказана помощь, которая выражалась в покупке медикаментов, оплате медицинских услуг, продуктов питания. В период нахождения ее на стационарном лечении он оказывал помощь ее семье и детям, покупал подарки, продукты», - отмечают в пресс-службе.
Стороны заключили медиативное соглашение, условия которого были полностью выполнены , и заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением.
Постановлением Елецкого городского суда Липецкой области уголовное дело было прекращено по статье 25 УПК РФ в связи с примирением с потерпевшей, и водитель был освобожден от уголовной ответственности.
Фото - vk.com/elec_online
Это ДТП вызвало широкий общественный резонанс. Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин написал обращение прокурору Липецкой области Геннадию Анисимову с просьбой провести проверку обстоятельств дорожного происшествия, ссылаясь на то, что участником ДТП был известный в Ельце « герой криминальной хроники». В суде, кстати, с подобным высказыванием не согласились, отметив, что «подсудимый обвинялся в совершении преступления небольшой тяжести по неосторожности, не судим, положительно характеризуется, оказывает благотворительную помощь».
20 февраля Елецкий городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 45-летнего водителя по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По данным следствия, подсудимый въехал на пешеходный переход, не уступив дорогу женщине, и в результате по неосторожности водителя женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Уже на стадии следствия водитель полностью признал вину и пояснил, что с его стороны приняты все меры к возмещению причиненного ущерба потерпевшей. А в суде она и вовсе простила водителя.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ходе рассмотрения уголовного дела водитель вину в содеянном признал, причиненный преступлением вред потерпевшей возместил в полном объеме, а также принес потерпевшей свои извинения.
«Потерпевшая заявила, что примирилась с водителем, претензий не имеет и не желает привлекать его к уголовной ответственности, ущерб, причиненный преступлением, ей был возмещен в полном объеме, и кроме того, был возмещен моральный вред. Подсудимым ей была оказана помощь, которая выражалась в покупке медикаментов, оплате медицинских услуг, продуктов питания. В период нахождения ее на стационарном лечении он оказывал помощь ее семье и детям, покупал подарки, продукты», - отмечают в пресс-службе.
Стороны заключили медиативное соглашение, условия которого были полностью выполнены , и заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением.
Постановлением Елецкого городского суда Липецкой области уголовное дело было прекращено по статье 25 УПК РФ в связи с примирением с потерпевшей, и водитель был освобожден от уголовной ответственности.
Фото - vk.com/elec_online
445