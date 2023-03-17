В России

23 минуты назад

В Брянской области вновь атаковали нефтепровод

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#атака #Брянск

Атаки на станцию продолжаются уже третий день.

Беспилотник снова сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области, где ранее уже была обнаружена и обезврежена бомба.

Сброшенное СВУ на этот раз нашли у трансформаторной подстанции на территории предприятия днем 16 марта. "Находку" обезвредили саперы. Уточняется, что пострадавших нет, - передает Lenta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.

Накануне СВУ с поражающими элементами нашли на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области. Самодельную бомбу обезвредили сапёры. Позднее в "Транснефти" сообщили об обнаружении ещё одной бомбы у нефтепровода. В результате диверсии НПС не пострадала, ведутся следственные действия.
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#атака #Брянск

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