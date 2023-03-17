В России
23 минуты назад
В Брянской области вновь атаковали нефтепровод
Атаки на станцию продолжаются уже третий день.
Беспилотник снова сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области, где ранее уже была обнаружена и обезврежена бомба.
Сброшенное СВУ на этот раз нашли у трансформаторной подстанции на территории предприятия днем 16 марта. "Находку" обезвредили саперы. Уточняется, что пострадавших нет, - передает Lenta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.
Накануне СВУ с поражающими элементами нашли на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области. Самодельную бомбу обезвредили сапёры. Позднее в "Транснефти" сообщили об обнаружении ещё одной бомбы у нефтепровода. В результате диверсии НПС не пострадала, ведутся следственные действия.
Сброшенное СВУ на этот раз нашли у трансформаторной подстанции на территории предприятия днем 16 марта. "Находку" обезвредили саперы. Уточняется, что пострадавших нет, - передает Lenta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.
Накануне СВУ с поражающими элементами нашли на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области. Самодельную бомбу обезвредили сапёры. Позднее в "Транснефти" сообщили об обнаружении ещё одной бомбы у нефтепровода. В результате диверсии НПС не пострадала, ведутся следственные действия.