На мичуринском льду «Тамбов» был неудержим: наших разгромили в третьем матче серии

Завтра сезон для нашей команды уже может завершиться.

Серия 1/8 финала НМХЛ переехала в Мичуринск, где своих соперников принимает молодёжка «Тамбова». Сегодня тамбовчане оказались сильнее нашей команды с более чем убедительным счётом – 7:2.

В Липецке, напомним, команды обменялись победами, что оставляло подопечным Андрея Лунёва шансы на борьбу против победителя регулярного чемпионата в Восточной конференции и одного из фаворитов.

Сегодня ситуация даже начала благоволить «Липецку». На 7-й минуте наши организовали классический выход «2 в 1» и Станислав Ахаян резким броском вывел липчан вперёд, не поделившись шайбой с партнёром.

Впереди «Липецк» был минуту с небольшим. Тамбовчане отыгрались как-то буднично: проход по правому краю, пас в центр и Иван Климкин хладнокровно переиграл нашего голкипера Максима Пузякова – 1:1. И понеслось. Уже к концу первого периода все стало ясно, тамбовчане вырвались вперёд – 4:1.

Ведущее звено липчан всё-таки отличилось: на 35-й минуте при счёте 5:1 Василий Балмашнов реализовал большинство. По этого у тамбовчан были зафиксированы два подряд малых штрафа и третью минуту в большинстве они уже не выдержали.

Но это были лишь конвульсии, хозяева спокойно забросили ещё по шайбе в каждом из периодов и довели дело до разгрома. Счёт мог быть и большим, но «Тамбов» в третьем периоде не использовал два подряд удаления у нашей команды.

В серии до 3-х побед счёт стал 2–1 в пользу «волков», которые. Напомним, являются не основной командой своего региона, как наша, а дублёрами выступающего в Высшей лиге «Тамбова».

Всё может закончится уже завтра: в случае выигрыша тамбовчане пройдут дальше, а для Лунёва и Ко сезон будет закончен. В противном случае понадобится решающая пятая игра 18 марта. Которая пройдет в том же Мичуринске.

МХК «Тамбов» - МХК «Липецк» - 7:2 (4:1, 2:1, 1:0).

Шайбы: 0:1 – Ахаян (Мазалов), 06:01. 1:1 – И.Климкин (Авдюшкин, А.Долишня), 07:35. 2:1 –Сенотов (Цехановский, Верхорубов), 08:18. 43:1 – Кутько (Выдряков), 10:21. 4:1 – А.Долишня (Р.Шакиров, Выдряков), 14:40. 5:1 – И.Климкин (Р.Шакиров, Выдряков), 21:09, бол. 5:2 – Балмашнов (Коковин, К.Коваленко), 34:02, бол. 6:2 – Кутько (Е.Быстров, Просвирнин), 39:39:13. 7:2 – Табачков (Просвирнин, Е.Антонов), 56:19.

Вратари: Меньщатов – Пузяков.

Штраф: 8–12. Броски: 39–23. Вбрасывания: 31–28.

Судьи А.Ионов (Москва), Н.Павельчук (Воронеж), И.Попов, Н.Зубаков (оба Липецк).

15 марта. Мичуринск. Ледовая арена «Темп». 420 зрителей.

Счёт в серии: 2–1.