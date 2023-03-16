Общество
14 минут назад
Мутной и жёсткой воды быть не должно: водоканал обязали исправить ситуацию
Решения по двум искам Роспотребнадзора вынес суд.
При отборе проб питьевой воды в селе Никольское Усманского района было отмечено превышение гигиенических нормативов жесткости воды в 1,8 раза. В селе Пашково гигиенические нормативы мутности воды оказались превышены в 1,6 раза, а предельно-допустимая концентрация железа в 2,4 раза. Такие данные приводит объединенная пресс-служба cудебной системы Липецкой области.
«Усманским водоканалом» в эти сёла поставляется питьевая вода ненадлежащего качества — к такому выводу пришёл Усманский районный суд и обязал водоканал привести качество подаваемой населению питьевой воды в соответствие с требованиями СаНПиН в срок до 1 сентября 2024 года.
Напомним, ранее аналогичное решение было вынесено и по селу Медовка Усманского района, где было отмечено превышение гигиенических нормативов железа в 2,2 раза.
«Усманским водоканалом» в эти сёла поставляется питьевая вода ненадлежащего качества — к такому выводу пришёл Усманский районный суд и обязал водоканал привести качество подаваемой населению питьевой воды в соответствие с требованиями СаНПиН в срок до 1 сентября 2024 года.
Напомним, ранее аналогичное решение было вынесено и по селу Медовка Усманского района, где было отмечено превышение гигиенических нормативов железа в 2,2 раза.
Думаю
Ольга