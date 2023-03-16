Общество

14 минут назад

Мутной и жёсткой воды быть не должно: водоканал обязали исправить ситуацию

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#ЖКХ #вода
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Мутной и жёсткой воды быть не должно: водоканал обязали исправить ситуацию

Решения по двум искам Роспотребнадзора вынес суд.

При отборе проб питьевой воды в селе Никольское Усманского района было отмечено превышение гигиенических нормативов жесткости воды в 1,8 раза. В селе Пашково гигиенические нормативы мутности воды оказались превышены в 1,6 раза, а предельно-допустимая концентрация железа в 2,4 раза. Такие данные приводит объединенная пресс-служба cудебной системы Липецкой области.

«Усманским водоканалом» в эти сёла поставляется питьевая вода ненадлежащего качества — к такому выводу пришёл Усманский районный суд и обязал водоканал привести качество подаваемой населению питьевой воды в соответствие с требованиями СаНПиН в срок до 1 сентября 2024 года.

Напомним, ранее аналогичное решение было вынесено и по селу Медовка Усманского района, где было отмечено превышение гигиенических нормативов железа в 2,2 раза.
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#ЖКХ #вода
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Комментарии (2)

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Думаю

2 минуты назад
Тут главное,чтобы картошку хватило поливать!
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Ольга

9 минут назад
Ждёмс.....И только.....
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