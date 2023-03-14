Общество

48 минут назад

В питьевой воде обнаружили превышение нормативов железа в 2,2 раза

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#ЖКХ #вода
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В питьевой воде обнаружили превышение нормативов железа в 2,2 раза

Качественную воду жителям села Медовка Усманского района обещают к 1 сентября 2024 года.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обратилось в суд с иском к «Усманскому водоканалу» и потребовало компанию обеспечить проведение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН.

Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, при отборе проб питьевой воды в селе Медовка Усманского района было отмечено превышение гигиенических нормативов железа в 2,2 раза.

Представитель ответчика признал требования. В результате Усманский районный суд обязал водоканал до 1 сентября 2024 года решить вопрос с качеством подаваемой населению питьевой воды и привести его в соответствие с требованиями СаНПиН.

Качественной питьевой водой жителей села обязаны обеспечить в срок до 1 сентября 2024 года.
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#ЖКХ #вода
1

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