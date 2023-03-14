В питьевой воде обнаружили превышение нормативов железа в 2,2 раза

Качественную воду жителям села Медовка Усманского района обещают к 1 сентября 2024 года.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обратилось в суд с иском к «Усманскому водоканалу» и потребовало компанию обеспечить проведение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН.



Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, при отборе проб питьевой воды в селе Медовка Усманского района было отмечено превышение гигиенических нормативов железа в 2,2 раза.



Представитель ответчика признал требования. В результате Усманский районный суд обязал водоканал до 1 сентября 2024 года решить вопрос с качеством подаваемой населению питьевой воды и привести его в соответствие с требованиями СаНПиН.



Качественной питьевой водой жителей села обязаны обеспечить в срок до 1 сентября 2024 года.