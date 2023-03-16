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Здание ФСБ в Ростове загорелось из-за замыкания проводки
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Причиной пожара на территории погрануправления ФСБ в Ростове-На-Дону стало замыкание электропроводки.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожара в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки внутри помещения.
"Распространившийся огонь послужил причиной взрывов ёмкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен", — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, в тушении возгорания задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России.
Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, - сообщает глава региона.
Здание на улице Сиверса загорелось около 12 часов. Очевидцы рассказали, что строение быстро заволокло клубами едкого дыма. По их словам, возле ведомства было слышно хлопки.
Ранее специалисты сообщили, что угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Эвакуация жителей из рядом расположенных жилых домов была проведена лишь в целях безопасности.
Источник в экстренных службах сообщает, что в результате пожара в Погрануправлении ФСБ по Ростовской области один человек погиб и двое пострадали, - передает РИА Новости.
"Распространившийся огонь послужил причиной взрывов ёмкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен", — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, в тушении возгорания задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России.
Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, - сообщает глава региона.
Здание на улице Сиверса загорелось около 12 часов. Очевидцы рассказали, что строение быстро заволокло клубами едкого дыма. По их словам, возле ведомства было слышно хлопки.
Ранее специалисты сообщили, что угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Эвакуация жителей из рядом расположенных жилых домов была проведена лишь в целях безопасности.
Источник в экстренных службах сообщает, что в результате пожара в Погрануправлении ФСБ по Ростовской области один человек погиб и двое пострадали, - передает РИА Новости.
91