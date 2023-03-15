сегодня, 14:25
Кабмин предлагает россиянам пройти бесплатное обучение для работы в сфере ОПК
Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием. Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг.
Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что данная мера позволит предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам – быстрее найти работу, - отмечается на сайте правительства.
Уточняется, что перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг. Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.
Подчеркивается, что затраты предприятий на обучение граждан кабмин возместит с помощью трансфертов в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Из федерального бюджета на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек.
Отмечается, что обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, и переобучения сотрудников промышленных предприятий. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей.