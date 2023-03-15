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Кабмин предлагает россиянам пройти бесплатное обучение для работы в сфере ОПК

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#рынок труда #бесплатное обучение

Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием. Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса предоставят гражданам, ищущим работу, возможность пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства.

Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что данная мера позволит предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам – быстрее найти работу, - отмечается на сайте правительства.

Уточняется, что перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг. Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Подчеркивается, что затраты предприятий на обучение граждан кабмин возместит с помощью трансфертов в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Из федерального бюджета на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек.

Отмечается, что обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, и переобучения сотрудников промышленных предприятий. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей.
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#рынок труда #бесплатное обучение

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