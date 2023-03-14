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28 минут назад
Певец Александр Розенбаум был госпитализирован во время гастролей в Красноярске
Накануне госпитализации Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.
Певец Александр Розенбаум попал в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске. Уточняется, что это произошло во время гастролей 71-летнего артиста, - пишут "Известия".
"Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии", — сообщил источник газеты.
Известно, что исполнитель пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Ему потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно, - сообщают Телеграм-каналы.
Накануне госпитализации, вечером 13 марта, Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.
В 2021 году народный артист России находился в одной из столичных клиник, где перенес сложную операцию. По информации СМИ, ему удалили опухоль. Сам Розенбаум наличие онкологии никогда не подтверждал, заявляя, что он не любитель обсуждать свое здоровье.
"Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии", — сообщил источник газеты.
Известно, что исполнитель пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Ему потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно, - сообщают Телеграм-каналы.
Накануне госпитализации, вечером 13 марта, Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.
В 2021 году народный артист России находился в одной из столичных клиник, где перенес сложную операцию. По информации СМИ, ему удалили опухоль. Сам Розенбаум наличие онкологии никогда не подтверждал, заявляя, что он не любитель обсуждать свое здоровье.