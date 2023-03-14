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28 минут назад

Певец Александр Розенбаум был госпитализирован во время гастролей в Красноярске

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#Розенбаум #госпитализация

Накануне госпитализации Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.

Певец Александр Розенбаум попал в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске. Уточняется, что это произошло во время гастролей 71-летнего артиста, - пишут "Известия".

"Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии", — сообщил источник газеты.

Известно, что исполнитель пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Ему потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно, - сообщают Телеграм-каналы.

Накануне госпитализации, вечером 13 марта, Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.

В 2021 году народный артист России находился в одной из столичных клиник, где перенес сложную операцию. По информации СМИ, ему удалили опухоль. Сам Розенбаум наличие онкологии никогда не подтверждал, заявляя, что он не любитель обсуждать свое здоровье.

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#Розенбаум #госпитализация

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