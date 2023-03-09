Общество

сегодня, 17:31

В районах Ниженки и Новолипецка отключат холодную воду

2 406
#отключения
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В районах Ниженки и Новолипецка отключат холодную воду

Завтра, 10 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города – воду отключат на 11 улицах города.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Ниженки – в частном секторе улиц Маяковского, Арктической, 20-го Партсъезда, Красной – воду для питья подвезут к дому № 33б по улице Маяковского. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в части района Левого берега – в домах №№ 1, 2, 2а, 3е, 4, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 по проспекту Мира, № 2 по улице Островского, №№ 2, 4 по улице Аносова, №№ 5, 7, 13 по улице Дзержинского, № 1 по улице Разина. Подвоз воды будет организован по адресу: проспект Мира, 7. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 2, 4, 4а, 6 по улице Кузнечной – цистерна с водой будет находиться возле дома № 1 вышеназванной улицы. 

С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители дома № 21 по улице 8 Марта – машина с водой подъедет к вышеуказанному дому. 

Также 10 марта в промежутке с 10:00 до 17:00 в трех районах «РВК-Липецк» произведет отключения на два часа для проведения наладочных работ по адресам: ПНС 89 по ул. Балмочных, 50; ПНС 96 по ул. Московская, 6б; ПНС 98 ул. З. Космодемьянской, 2/1: 

- в домах № 50 по улице Балмочных; № 90 по улице Тельмана. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Балмочных, 50;

- в здании Областной детской клинической больницы по адресу: улица Московская, 6б. Воду подвезут по данному адресу;

- в домах №№ 2/1, 4а по улице Зои Космодемьянской. Подвоз воды будет организован к дому № 2/1.
10 марта для замены пожарного гидранта по адресу: улица Кондарева, 5, с 10:00 до 16:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9 по улице Кондарева. Машина с водой будет находиться возле дома № 5. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

2 406
#отключения
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Комментарии (2)

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Фёдор

46 минут назад
Че, других проблем нет?
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Ольга

57 минут назад
На улице Ушинского из крана льётся чёрная холодная вода, абсолютно непригодная для питья.
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