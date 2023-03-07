12 минут назад
В Липецкой области растёт число заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ
На минувшей неделе заболеваемость выросла на 23%, но такой резкий рост связывают в том числе с низкой обращаемостью в праздничную февральскую неделю.
Заболеваемость оказалась на 23% выше уровня предыдущей недели, но это также связывают с низкой обращаемостью в праздничные дни.
Среди заболевших 52,2% - дети до 14 лет.
В Липецке зарегистрировано 5 790 случаев ОРВИ, из них 17 случаев гриппа (преобладает грипп В). Показатели заболеваемости выше, чем на предыдущей неделе, но ниже, чем на «предпраздничной» февральской неделе.
По результатам исследования материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа – 63% (28 случаев грипп В, один - грипп А), риновирусы (20%), РС-вирусы (13%), по 2% положительных проб представлены аденовирусом, парагриппом.
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27.02.2023 15:02Здоровье