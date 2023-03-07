В Липецкой области растёт число заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ

На минувшей неделе заболеваемость выросла на 23%, но такой резкий рост связывают в том числе с низкой обращаемостью в праздничную февральскую неделю.

В Липецкой области растёт количество случаев коронавируса, гриппа и других ОРВИ. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 27 февраля по 5 марта были зарегистрированы 871 случай коронавируса, 8 325 случаев ОРВИ (из них 29 случаев гриппа, преобладает вирус грипп В).



Заболеваемость оказалась на 23% выше уровня предыдущей недели, но это также связывают с низкой обращаемостью в праздничные дни.



Среди заболевших 52,2% - дети до 14 лет.



В Липецке зарегистрировано 5 790 случаев ОРВИ, из них 17 случаев гриппа (преобладает грипп В). Показатели заболеваемости выше, чем на предыдущей неделе, но ниже, чем на «предпраздничной» февральской неделе.



По результатам исследования материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа – 63% (28 случаев грипп В, один - грипп А), риновирусы (20%), РС-вирусы (13%), по 2% положительных проб представлены аденовирусом, парагриппом.