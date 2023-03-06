Подростки разобрали на части грузовой фургон «Газель»

Трое парней совершили кражу имущества из грузового фургона «Газель», а впоследствии и самого автомобиля, разукомплектовав его полностью.

Грязинский городской суд рассмотрел уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору в крупном размере в отношении троих парней, двое из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетними.



Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, трое парней совершили кражу имущества из грузового фургона «Газель», а впоследствии и самого автомобиля, разукомплектовав его полностью.



При это к моменту рассмотрения дела в суде грязинцы частично возместили потерпевшему причинённый и возвратили часть похищенного имущества.



В результате молодые трое грязинцев были осуждены по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком от одного до полутора лет условно с испытательным сроком от одного года до двух лет.