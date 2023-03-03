Происшествия

35 минут назад

18-летнего парня поймали с наркотиками

1 377
#наркотики
18-летнего парня поймали с наркотиками

Суд приговорил его к 280 часам обязательных работ.

Елецкий городской суд вынес приговор 18-летнему уроженцу Липецка по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью прошлого года парень через мессенджер «Telegram»за 1800 рублей купил 0,44 грамма наркотиков с производным N-метилэфедрона.

Но с наркотиками его остановили полицейские и при свёрток был обнаружен и изъят при досмотре.

Суд приговорил парня к 280 часам обязательных работ.
1 377
#наркотики

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ВсеЗнайка

8 минут назад
Повезло соскочил, а так бы 10 за плечами была
ответить

Еще в рубрике

Двое бывших полицейских обвиняются в вымогательстве и получении взятки
#взятка
Двое бывших полицейских обвиняются в вымогательстве и получении взятки

50 минут назад

Происшествия
Два жилых дома горели в Липецкой области минувшим вечером
#МЧС #пожар
Два жилых дома горели в Липецкой области минувшим вечером

сегодня, 09:48

Происшествия
Ночью на улице Космонавтов 28-летнего мужчину сбила «Лада Гранта»
#авария #ДТП
5
Ночью на улице Космонавтов 28-летнего мужчину сбила «Лада Гранта»

сегодня, 09:02

Происшествия
39-летний липчанин обвиняется в трех эпизодах телефонного терроризма
#телефонный терроризм
2
39-летний липчанин обвиняется в трех эпизодах телефонного терроризма

сегодня, 08:46

Происшествия
55-летняя липчанка сделала «сотрудника ФСБ» богаче на 274 000 рублей
#мошенничество
4
55-летняя липчанка сделала «сотрудника ФСБ» богаче на 274 000 рублей

вчера, 17:22

Происшествия
Бывший осужденный хотел перебросить в колонию шесть телефонов
#УФСИН
2
Бывший осужденный хотел перебросить в колонию шесть телефонов

вчера, 16:13

Происшествия