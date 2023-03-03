18-летнего парня поймали с наркотиками

Суд приговорил его к 280 часам обязательных работ.

Елецкий городской суд вынес приговор 18-летнему уроженцу Липецка по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью прошлого года парень через мессенджер «Telegram»за 1800 рублей купил 0,44 грамма наркотиков с производным N-метилэфедрона.



Но с наркотиками его остановили полицейские и при свёрток был обнаружен и изъят при досмотре.



Суд приговорил парня к 280 часам обязательных работ.