Бывший осужденный хотел перебросить в колонию шесть телефонов

Но попытку переброса телефонов предотвратили.

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Липецкой области предотвратили попытку переброса осужденным мобильных телефонов.



Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, при попытке переброса телефонов был задержан ранее отбывавший наказание в этой колонии мужчина. При досмотре у него обнаружили и изъяли шесть 6 мобильных телефонов и сим-карту.



Составлен протокол об административном правонарушении.