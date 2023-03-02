Происшествия

53 минуты назад

Бывший осужденный хотел перебросить в колонию шесть телефонов

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#УФСИН
Бывший осужденный хотел перебросить в колонию шесть телефонов

Но попытку переброса телефонов предотвратили.

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Липецкой области предотвратили попытку переброса осужденным мобильных телефонов.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, при попытке переброса телефонов был задержан ранее отбывавший наказание в этой колонии мужчина. При досмотре у него обнаружили и изъяли шесть 6 мобильных телефонов и сим-карту.

Составлен протокол об административном правонарушении.
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#УФСИН

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