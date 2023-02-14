В бараке на Фурманова — коммунальный коллапс: двухэтажка догнивает на глазах

Барак признан аварийным в 2019 году, но никто не знает, когда его расселят.

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В 1961 году Хрущев пообещал к 1980 году построить коммунизм. Однако жильцы двухэтажного 28-квартирного дома по улице Фурманова, 32, барака 1958 года постройки, светлого будущего ждут до сих пор. Некоторые из них, например, 85-летняя Нина Волокитина или 68-летняя Наталья Ушакова, прожили в этом, по сути, бараке, в котором долгое время не было ни горячей, ни холодной воды, а в коридорах первого этажа — земляной пол, всю свою жизнь и уже не верят, что когда-нибудь переселятся.— Я живу в угловой квартире второго этажа с двумя детьми, шестилетним и 12-летним мальчиками. У меня зимой в морозы стены трещат! Я боюсь, что они когда-то рассыплются. На сайте ГИС ЖКХ еще недавно была информация о том, что наш дом расселят в 2028 году, но, боюсь, мы до этого не доживем, ведь наш дом просто завалится! — говорит членам регионального отделения Общероссийского народного фронта Екатерина Кавина.Стены в двухэтажке, построенной для своих работников откормочным совхозом, трещат потому, что кирпич рвет вода, которая затекает в любую щель через дырявую кровлю. По потолкам и стенам комнат течет вода. В доме нередки короткие замыкания. Случались и пожары. Вечная сырость покрыла стены и потолки махрой плесени. А первый этаж периодически подтапливают грунтовые воды и нечистоты из канализации. Жильцы с первого этажа жалуются, что как только они открывают двери квартир (по проекту — комнат без удобств), через порог в них стекает жижа. По коридору во время такого половодья люди передвигаются по мостушкам из досок, обрезков ДВП и ДСП.— А что мы можем сделать? Мы — эксплуатирующая организация, а этот дом нужно расселить и снести! — заводится директор УК «Победа» Александр Безрукавников в ответ на пожелание руководителя исполкома регионального отделения ОНФ Виктории Прибытковой сделать хоть что-нибудь для улучшения гнусного быта людей.Мастер УК объясняет, что сделать пол из досок в коридоре первого этажа или залить его бетоном невозможно в принципе, ведь прямо в земле, в нарушение всех норм и правил, проведены канализационные трубы, трубы с горячей и холодной водой. К тому же если поднять уровень пола, то жители первого этажа просто не смогут открыть двери своих комнат.— Любая санэпидстанция этот дом должна закрыть сразу! — говорит суровый мужчина в спецовке.Директор «Победы» божится, что делает все возможное. Например, компания недавно вложилась в ремонт горячего водоснабжения. И тут же перешел в наступление на неблагодарных жильцов дома, которые не вовремя и не в полном объеме оплачивают платежки на ремонт и содержание жилья. В свою очередь те, кто платит, закричали, что услуги УК обходятся им дорого, в 18 рублей за квадратный метр площади.— Вы что угодно можете нам говорить, но люди так жить не должны! — ответила Александру Безрукавникову Виктория Прибыткова.В итоге, выпустив пар, все заинтересованные стороны пришли к компромиссу: 1 марта с участием Госжилинспекции и департамента ЖКХ мэрии Липецка, встретятся за круглым столом и уже без эмоций решат, чем можно помочь жителям дома №32 по улице Фурманова, чтобы те смогли дожить в нем до переселения в новые квартиры.По данным городского департамента ЖКХ, из-за того, что аварийным этот дом признали относительно недавно, срок его расселения пока не определен.А вот в частном секторе по этой же улице Фурманова — другая проблема. С наступлением тепла дома и дворы оказываются подтопленными водой из ветхого водопровода, который также в свое время проложил совхоз. Жителям частного сектора приходится насосами откачивать воду из подвалов и подворий.Андрей Дегтярев и Виктор Еремееев жалуются на то, что эту трубу диаметром 100 миллиметров несколько раз чинили, и что на ней нет живого места от накрученных хомутов. О своих бедах они рассказали членам ОНФ, чиновникам мэрии, представителю ООО «РВК-Липецк». Им сообщили, что нужно поднять архивные документы, чтобы изучить схему прокладки трубопровода. Также жителям частного сектора пообещали наладить бесперебойную подачу электроэнергии. Сотрудники «Россетей» заверили, что решат проблему летом, после окончания ремонта линий электропередач в этой части города.