Происшествия

56 минут назад

Один пьяный угонщик застрял в логу и заснул на заднем сиденье, а другой — заблудился

1 759
#угон #автомобиль
4
Один пьяный угонщик застрял в логу и заснул на заднем сиденье, а другой — заблудился

В Краснинском и Липецком районах угнали машины, преступления уже раскрыты.

В Краснинском районе 30-летняя женщина заявила в полицию об угоне автомобиля «ЛАДА 217030». Как сообщает пресс-служба полиции, по подозрению в угоне задержан 32-летний житель Лебедяни.

По версии следствия, подозреваемый был в гостях. Он не смог вызвать такси, чтобы добраться домой в Лебедянь, и, обнаружив во дворе открытую машину с ключами внутри, на ней и отправился домой.

Но по пути пьяный мужчина заблудился и был задержан в селе Сергеевка. От освидетельствования на предмет опьянения водитель отказался.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Кроме того, мужчине грозит административное наказание за пьяную езду.

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А в Липецком районе в полицию обратился 25-летний мужчина, который заявил об угоне автомобиля «ВАЗ 21150» в селе Васильевка.

Автомобиль обнаружили в том же селе. Машина застряла в логу, а на заднем сидении спал угонщик.

По версии следствия, 25-летний неработающий ранее судимый мужчина после свадебного застолья сел за руль чужого автомобиля, а когда машина заглохла, он уснул в салоне.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
1 759
#угон #автомобиль
4

Комментарии (1)

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александер

12 минут назад
* .а потом удивляются .зп высокая а работать не идут .да все сидят .или условка .
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