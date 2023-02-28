Один пьяный угонщик застрял в логу и заснул на заднем сиденье, а другой — заблудился

В Краснинском и Липецком районах угнали машины, преступления уже раскрыты.

В Краснинском районе 30-летняя женщина заявила в полицию об угоне автомобиля «ЛАДА 217030». Как сообщает пресс-служба полиции, по подозрению в угоне задержан 32-летний житель Лебедяни.По версии следствия, подозреваемый был в гостях. Он не смог вызвать такси, чтобы добраться домой в Лебедянь, и, обнаружив во дворе открытую машину с ключами внутри, на ней и отправился домой.Но по пути пьяный мужчина заблудился и был задержан в селе Сергеевка. От освидетельствования на предмет опьянения водитель отказался.По факту угона возбуждено уголовное дело. Кроме того, мужчине грозит административное наказание за пьяную езду.А в Липецком районе в полицию обратился 25-летний мужчина, который заявил об угоне автомобиля «ВАЗ 21150» в селе Васильевка.Автомобиль обнаружили в том же селе. Машина застряла в логу, а на заднем сидении спал угонщик.По версии следствия, 25-летний неработающий ранее судимый мужчина после свадебного застолья сел за руль чужого автомобиля, а когда машина заглохла, он уснул в салоне.Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.