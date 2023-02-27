Страховая компания заплатит владельцу машины за некачественный ремонт

После ремонта хозяин машины обнаружил на многих элементах повреждения лакокрасочного покрытия и деформации, непроваренные швы, нестандартные крепления и неоригинальные детали.

Елецкий районный суд удовлетворил иск о взыскании средств за некачественный ремонт машины, неустойки, денежной компенсации морального вреда, судебных издержек и штрафа.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре 2021 года автомобиль «Киа Сид» попал в ДТП, и владелец обратился в страховую компанию с заявлением о страховом возмещении. Но вместо выплаты страховая компания отремонтировала автомобиль на станции технического обслуживания.



После проведённого ремонта хозяин машины обнаружил на многих элементах повреждения лакокрасочного покрытия и деформации, непроваренные швы, кронштейн заднего бампера был установлен с применением нестандартного крепления, сам бампер – неоригинальный, не совпадающий в местах сопряжения с другими деталями, на автомобиле также остался поврежденный фонарь и вентиляционная решетка, не была закреплена облицовка арки колеса.



Выяснилось, что станцией технического обслуживания автомобилей выполнен не весь необходимый объем ремонтных работ, а те работы, которые выполнены, не соответствуют технологической документации и требованиям технических и нормативно-правовых документов.



Поскольку страховая компания после обращения истца произвела выплату частично, хозяин машины обратился в суд. Суд встал на его сторону и взыскал со страховщика дополнительные средства — более 200 тысяч рублей.



Решение ещё не вступило в силу.