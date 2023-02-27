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Кабмин направит 5 млрд рублей на развитие авиатранспортной отрасли

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#авиатранспорт #авиапредприятия

Работа ведётся по поручению главы государства.

На расширение производства воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов в текущем году будет выделено 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.

Федеральное финансирование позволит компенсировать до 50% расходов авиапредприятий на погашение кредитов, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники и для создания системы её послепродажного обслуживания.

Этим же распоряжением Минпромторгу и Минфину поручено при формировании проекта федерального бюджета ежегодно, вплоть до 2036 года, предусматривать на такие цели необходимые средства. Общий объём поддержки превысит 376 млрд рублей.

Мишустин подчеркнул на совещании с вице-премьерами 27 февраля, что авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолётов.

"Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических регламентных работ и ремонта", – заявил Мишустин, поручив Минпромторгу держать на постоянном контроле этот вопрос.

Отмечается, что работа ведётся в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли, рассчитанной до 2030 года. Она была утверждена Правительством в 2022 году по поручению Президента России.
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#авиатранспорт #авиапредприятия

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