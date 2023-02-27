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сегодня, 14:31
Кабмин направит 5 млрд рублей на развитие авиатранспортной отрасли
Работа ведётся по поручению главы государства.
На расширение производства воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов в текущем году будет выделено 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.
Федеральное финансирование позволит компенсировать до 50% расходов авиапредприятий на погашение кредитов, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники и для создания системы её послепродажного обслуживания.
Этим же распоряжением Минпромторгу и Минфину поручено при формировании проекта федерального бюджета ежегодно, вплоть до 2036 года, предусматривать на такие цели необходимые средства. Общий объём поддержки превысит 376 млрд рублей.
Мишустин подчеркнул на совещании с вице-премьерами 27 февраля, что авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолётов.
"Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических регламентных работ и ремонта", – заявил Мишустин, поручив Минпромторгу держать на постоянном контроле этот вопрос.
Отмечается, что работа ведётся в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли, рассчитанной до 2030 года. Она была утверждена Правительством в 2022 году по поручению Президента России.
Федеральное финансирование позволит компенсировать до 50% расходов авиапредприятий на погашение кредитов, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники и для создания системы её послепродажного обслуживания.
Этим же распоряжением Минпромторгу и Минфину поручено при формировании проекта федерального бюджета ежегодно, вплоть до 2036 года, предусматривать на такие цели необходимые средства. Общий объём поддержки превысит 376 млрд рублей.
Мишустин подчеркнул на совещании с вице-премьерами 27 февраля, что авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолётов.
"Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических регламентных работ и ремонта", – заявил Мишустин, поручив Минпромторгу держать на постоянном контроле этот вопрос.
Отмечается, что работа ведётся в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли, рассчитанной до 2030 года. Она была утверждена Правительством в 2022 году по поручению Президента России.