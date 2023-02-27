Общество

сегодня, 14:35

Управляющим компаниям выписали штрафы по 125 000 рублей за сырые стены и подвалы

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#ЖКХ
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Управляющим компаниям выписали штрафы по 125 000 рублей за сырые стены и подвалы

На управляющие компании в ГЖИ пожаловались жильцы.

В Госжилинспекцию обратились жильцы дома № 6а по улице Коммунальной в Грязях — они пожаловались на работу «Грязинского управления МКД».

В результате сотрудники ГЖИ выявили в доме расслоение кровельного покрытия в швах полотнищ и мокрые следы залития на стене перекрытия в месте расположения люка на межлестничной площадке.

В отношении должностного лица управляющей компании был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Постановлением мирового суда управляющую организацию оштрафовали на 125 тысяч рублей.

А в Липецке Госжилинспекция выявила нарушения в работе «УК «Проспект».

«Во втором подъезде дома № 11 по улице Горького при вводе сетей интернет-провайдеров из чердака дома не было предотвращено попадание ливневых вод в жилое помещение, в результате остались сухие следы залития на лестничной площадке над квартирой. Также обнаружены следы залития на потолке и стенах в жилом помещении. А в подъезде №1 дома 51А по улице Депутатской обнаружили воду и сырость на грунтовых полах в подвале», - отметили в ГЖИ.

В отношении ООО «УК «Проспект» также было возбуждено дело об административном правонарушении, суд назначил штраф в 125 тысяч рублей.
1 455
#ЖКХ
2

Комментарии (1)

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44 минуты назад
Чем накладывать штрафы, наводили бы порядок.
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