Общество
сегодня, 16:12
Грязинца судят за нападение на дверь с топором
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Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Мировой судья Грязинского судебного участка №1 начал рассматривать уголовное дело в отношении 63-летнего жителя города Грязи, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.
По версии следствия, подозреваемый поссорился с потерпевшим и набросился с топором на входную металлическую дверь неприятеля. По двери и рукояти он нанёс в общей сложности не менее шести ударов.
Причиненный преступлением ущерб, по мнению потерпевшего, является для него значительным.
Если вина мужчины будет доказана в суде, по части 1 статьи 167 УК РФ подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
По версии следствия, подозреваемый поссорился с потерпевшим и набросился с топором на входную металлическую дверь неприятеля. По двери и рукояти он нанёс в общей сложности не менее шести ударов.
Причиненный преступлением ущерб, по мнению потерпевшего, является для него значительным.
Если вина мужчины будет доказана в суде, по части 1 статьи 167 УК РФ подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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Однако