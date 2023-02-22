Грязинца судят за нападение на дверь с топором

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Мировой судья Грязинского судебного участка №1 начал рассматривать уголовное дело в отношении 63-летнего жителя города Грязи, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.



По версии следствия, подозреваемый поссорился с потерпевшим и набросился с топором на входную металлическую дверь неприятеля. По двери и рукояти он нанёс в общей сложности не менее шести ударов.



Причиненный преступлением ущерб, по мнению потерпевшего, является для него значительным.



Если вина мужчины будет доказана в суде, по части 1 статьи 167 УК РФ подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.