22 минуты назад
В районах Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду
Причиной отключений 21 февраля холодной воды в трех районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Опытной Станции – в домах №№ 11, 13, 15, 17, 19 по улице Степанищева, №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21 по улице Пришвина, в частном секторе улиц Новотепличной, Пришвина, Ягодной, Совхозной, Раздольной, Новой, Вольной, Просторной, Утренней, Отрадной, Лучистой. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 3 по улице О. Дундича – цистерна с водой подъедет по вышеуказанному адресу.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.