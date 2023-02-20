Общество

22 минуты назад

В районах Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду

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#отключения
В районах Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду

Причиной отключений 21 февраля холодной воды в трех районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Сокола: дома №№ 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице 40 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, №№ 3, 4 по улице Смыслова, ЦТП МУП Липецктеплосеть. Подвоз воды будет организован по адресу: улица 40 лет Октября, 39. 
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Опытной Станции – в домах №№ 11, 13, 15, 17, 19 по улице Степанищева, №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21 по улице Пришвина, в частном секторе улиц Новотепличной, Пришвина, Ягодной, Совхозной, Раздольной, Новой, Вольной, Просторной, Утренней, Отрадной, Лучистой. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 3 по улице О. Дундича – цистерна с водой подъедет по вышеуказанному адресу. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды.
132
#отключения

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