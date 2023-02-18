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Подозреваемому в убийстве подростка продлили срок ареста на 2 месяца

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#убийство #арест
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Подозреваемому в убийстве подростка продлили срок ареста на 2 месяца

Тело 16-летнего подростка было обнаружено 18 декабря в селе Куликовка Усманского района

Усманский районный суд продлил еще на 2 месяца срок содержания под стражей в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 16-летного подростка. Мужчина был взят под стражу 19 декабря и заключен в СИЗО на 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, 18 декабря в селе Куликово Усманского района были обнаружены труп 16-летнего подростка и 33-летний мужчина с ножевыми ранениями. В тот же день следственным отделом по Усмани СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). При осмотре места происшествия получены доказательства причастности к смерти подростка 53-летнего хозяина дома, в компании которого юноша с односельчанином распивал спиртные напитки.

- 16-летний подросток и 33-летний мужчина пришли в гости к 53-летнему односельчанину. Мужчины и подросток вместе выпивали, а потом гости начали избивать хозяина дома. Тот взял нож и нанес удары обидчикам. Подросток погиб на месте, раненый 33-летний мужчина – сосед 53-летнего хозяина дома – сбежал. Позже его обнаружили полицейские, - сообщали в СУ СК РФ предварительную версию поножовщины.


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#убийство #арест
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