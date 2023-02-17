Происшествия

сегодня, 16:56

Двое жителей Пензенской области признались в соучастии при обмане липецких стариков

433
#мошенничество

Следственным управлением городского управления внутренних дел возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении 22-летнего и 20-летненго жителей Пензенской области. Оба дали признательные показания - они приехали в Липецк для участия в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду».

Загрузка плеера
В начале 2023 года УМВД России по Липецку было зарегистрировано несколько сообщений о мошенничествах от пожилых людей. Обманывали их по старой схеме «Ваш родственник попал в беду».

Во время расследования сотрудникам уголовного розыска стало известно, что к мошенничествам могут быть причастны двое жителей Пензенской области.

8 февраля полицейские с поличным при попытке перевода 500 000 рублей своему куратору задержали одного из них. Полмиллиона рублей 22-летний задержанный собрал в Липецке за один день с четырёх пенсионеров. Пересылать он успел только 100 тысяч. 

Через полицейские задержали второго курьера. 20-летний парень по той же схеме забрал 1 300 000 рублей у 81-летней женщины. 

«При разбирательстве выяснилось, что от каждой похищенной суммы курьеры получали 13 %, при этом пособники не знали друг друга и действовали в разное время, но под руководством одного и того же куратора», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Оба задержанных признали вину и раскаялись в содеянном. Часть денег возвращена обманутым старикам.

Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют их причастность к совершению подобных преступлений на территориях других регионов России.

433
#мошенничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В квартире на Катукова выбило окна кухни и зала
#взрыв #самогон
1
В квартире на Катукова выбило окна кухни и зала

22 минуты назад

Происшествия
В Липецке избили тамбовского собаколова
#бродячие собаки #избиение
4
В Липецке избили тамбовского собаколова

26 минут назад

Происшествия
Два сотрудника «Скорой помощи» госпитализированы с места ДТП
#ДТП #Скорая помощь
7
Два сотрудника «Скорой помощи» госпитализированы с места ДТП

сегодня, 15:44

Происшествия
Липчанин заплатит 4 000 рублей за «глупую овцу»
#оскорбление
14
Липчанин заплатит 4 000 рублей за «глупую овцу»

сегодня, 15:38

Происшествия
Кражу кофе записали камеры магазина
#кража
6
Кражу кофе записали камеры магазина

сегодня, 14:54

Происшествия
21-летнего ельчанина отправили на 8 лет и 7 месяцев в колонию за выдуманную кражу мопеда и наркотики
#ложный донос #наркотики
21-летнего ельчанина отправили на 8 лет и 7 месяцев в колонию за выдуманную кражу мопеда и наркотики

сегодня, 13:50

Происшествия