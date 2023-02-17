Двое жителей Пензенской области признались в соучастии при обмане липецких стариков

Следственным управлением городского управления внутренних дел возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении 22-летнего и 20-летненго жителей Пензенской области. Оба дали признательные показания - они приехали в Липецк для участия в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду».

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В начале 2023 года УМВД России по Липецку было зарегистрировано несколько сообщений о мошенничествах от пожилых людей. Обманывали их по старой схеме «Ваш родственник попал в беду».



Во время расследования сотрудникам уголовного розыска стало известно, что к мошенничествам могут быть причастны двое жителей Пензенской области.



8 февраля полицейские с поличным при попытке перевода 500 000 рублей своему куратору задержали одного из них. Полмиллиона рублей 22-летний задержанный собрал в Липецке за один день с четырёх пенсионеров. Пересылать он успел только 100 тысяч.



Через полицейские задержали второго курьера. 20-летний парень по той же схеме забрал 1 300 000 рублей у 81-летней женщины.



«При разбирательстве выяснилось, что от каждой похищенной суммы курьеры получали 13 %, при этом пособники не знали друг друга и действовали в разное время, но под руководством одного и того же куратора», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Оба задержанных признали вину и раскаялись в содеянном. Часть денег возвращена обманутым старикам.



Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют их причастность к совершению подобных преступлений на территориях других регионов России.



