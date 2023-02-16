Общество

17 минут назад

Из-за бешеной домашней собаки в Усманском районе введён карантин

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#бешенство #животные
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Из-за бешеной домашней собаки в Усманском районе введён карантин

Всего с начала года выявлены четыре случая заболевания бешенством животных.

В Липецкой областной ветеринарной лаборатории подтвержден случай бешенства у домашней собаки из Усманского района. На территории Усманского района введен карантин по бешенству животных.

Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, всего с начала года выявлено 4 случая заболевания бешенством животных. В 2022 году было выявлено 7 лабораторно подтвержденных случаев.

«Государственная ветеринарная служба Усманского района проводит все необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания», - добавляют в управлении ветеринарии.


1 137
#бешенство #животные
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