Из-за бешеной домашней собаки в Усманском районе введён карантин

Всего с начала года выявлены четыре случая заболевания бешенством животных.

В Липецкой областной ветеринарной лаборатории подтвержден случай бешенства у домашней собаки из Усманского района. На территории Усманского района введен карантин по бешенству животных.



Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, всего с начала года выявлено 4 случая заболевания бешенством животных. В 2022 году было выявлено 7 лабораторно подтвержденных случаев.



«Государственная ветеринарная служба Усманского района проводит все необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания», - добавляют в управлении ветеринарии.





