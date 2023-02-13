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45 минут назад

Число жертв землетрясения в Турции достигло 31 643 человек

68
#землетрясение в Турции #жертвы

Пострадали 158 165 человек.

Количество погибших в результате мощных землетрясений в Турции достигло 31 643 человек, - говорится на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших", – отмечается в сообщении.

6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 – 7,7 и не менее трех десятков афтершоков, - передает РИА Новости.

По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым мощным с 1939 года.
68
#землетрясение в Турции #жертвы

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