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45 минут назад
Число жертв землетрясения в Турции достигло 31 643 человек
Пострадали 158 165 человек.
Количество погибших в результате мощных землетрясений в Турции достигло 31 643 человек, - говорится на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших", – отмечается в сообщении.
6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 – 7,7 и не менее трех десятков афтершоков, - передает РИА Новости.
По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым мощным с 1939 года.
"Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших", – отмечается в сообщении.
6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 – 7,7 и не менее трех десятков афтершоков, - передает РИА Новости.
По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым мощным с 1939 года.