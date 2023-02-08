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Экспортные цены на уголь стали приходить в равновесие
Экспортные цены энергетического угля в дальневосточных портах и европейской части страны начали значительно сближаться.
Экспортные цены энергетического угля в портах Дальнего Востока и европейской части РФ стали существенно сближаться. Спреды сокращаются за счет того, что уголь в Азии подешевел существенно сильнее, чем на европейском рынке. Сокращение спредов стимулирует угольные компании увеличивать поставки через европейские порты, которые в январе превысили значения 2022 года, - пишет "Ъ".
Если в сентябре прошлого года экспортные цены на уголь 6000 ккал FOB Taman оценивались в $116 за тонну, то в январе прибавили до $121, а на FOB Baltic — с $107 до $118 соответственно.
Отмечается, что стоимость угля аналогичного качества на базе FOB Восточный уменьшилась в отчетном месяце до $159 с $174 за тонну в сентябре. Снижение экспортных цен из дальневосточных портов обусловлено уменьшением цен в Азии в текущем году. В частности, австралийский бенчмарк обвалился с начала года более чем на треть до $249 за тонну.
Снижение спреда говорит о поэтапной нормализации ситуации с экспортом российского энергетического угля.
Угольные компании, экспортирующие уголь в Европу через Северо-Запад, потеряли этот рынок сбыта после начала действия угольного эмбарго и были вынуждены перенаправлять потоки в другие страны: Марокко, Турцию, Израиль, а также через Суэцкий канал — в Индию и Китай. Источники в отрасли оценивают рентабельность таких поставок в среднем в 5%. Согласно обзору регулятора по региональной экономике, поставки угля из Сибири в Азию через порты Юга и Северо-Запада уже находятся на грани рентабельности, но угольные компании продолжают экспорт, чтобы не сорвать сроки контрактов и не потерять новых клиентов.
По данным ОАО РЖД, поставки угля в адрес портов Северо-Запада выросли в январе на 32,9% к январю прошлого года.
Экспорт через порты Юга также растет, поскольку это наиболее выгодный маршрут для поставок в Индию.
Если в сентябре прошлого года экспортные цены на уголь 6000 ккал FOB Taman оценивались в $116 за тонну, то в январе прибавили до $121, а на FOB Baltic — с $107 до $118 соответственно.
Отмечается, что стоимость угля аналогичного качества на базе FOB Восточный уменьшилась в отчетном месяце до $159 с $174 за тонну в сентябре. Снижение экспортных цен из дальневосточных портов обусловлено уменьшением цен в Азии в текущем году. В частности, австралийский бенчмарк обвалился с начала года более чем на треть до $249 за тонну.
Снижение спреда говорит о поэтапной нормализации ситуации с экспортом российского энергетического угля.
Угольные компании, экспортирующие уголь в Европу через Северо-Запад, потеряли этот рынок сбыта после начала действия угольного эмбарго и были вынуждены перенаправлять потоки в другие страны: Марокко, Турцию, Израиль, а также через Суэцкий канал — в Индию и Китай. Источники в отрасли оценивают рентабельность таких поставок в среднем в 5%. Согласно обзору регулятора по региональной экономике, поставки угля из Сибири в Азию через порты Юга и Северо-Запада уже находятся на грани рентабельности, но угольные компании продолжают экспорт, чтобы не сорвать сроки контрактов и не потерять новых клиентов.
По данным ОАО РЖД, поставки угля в адрес портов Северо-Запада выросли в январе на 32,9% к январю прошлого года.
Экспорт через порты Юга также растет, поскольку это наиболее выгодный маршрут для поставок в Индию.