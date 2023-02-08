Происшествия

19 минут назад

Следственный комитет проверят обстоятельства смерти 65-летнего жителя Липецка

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#труп
Следственный комитет проверят обстоятельства смерти 65-летнего жителя Липецка

Тело мужчины с признаками самоубийства нашли в его квартире.

Вчера в Липецке в квартире дома на улице Шкатова найден мертвым ее 65-летнй хозяин. Все признаки указывали, на то что мужчина совершил самоубийство. По словам родных липчанина, год назад он овдовел. Мужчина не мог смириться с утратой, начал выпивать, высказывать мысли об уходе из жизни.

– Правобережным отделом СУ СК России по факту смерти мужчины 1957 года рождения проводится доследственная проверка. Проверяются все версии произошедшего, в том числе сведение счетов с жизнью, – сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
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#труп

Комментарии (1)

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Фу

10 минут назад
Баба забрала с собой. Слабак. Не надо так убиваться по бабам. Подкоблучник!
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