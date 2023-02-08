Следственный комитет проверят обстоятельства смерти 65-летнего жителя Липецка

Тело мужчины с признаками самоубийства нашли в его квартире.

Вчера в Липецке в квартире дома на улице Шкатова найден мертвым ее 65-летнй хозяин. Все признаки указывали, на то что мужчина совершил самоубийство. По словам родных липчанина, год назад он овдовел. Мужчина не мог смириться с утратой, начал выпивать, высказывать мысли об уходе из жизни.



– Правобережным отделом СУ СК России по факту смерти мужчины 1957 года рождения проводится доследственная проверка. Проверяются все версии произошедшего, в том числе сведение счетов с жизнью, – сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.