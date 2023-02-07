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23 минуты назад

В Нижегородской области произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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#пожар #завод

Сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области 7 февраля. На место прибыли спасатели. Пожару присвоен третий ранг опасности.

В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, - передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, возгорание потушили в первой половине дня.

В пресс-службе завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" пояснили, что задымление наблюдалось на производственном объекте — установке замедленного коксования (УЗК). Его ликвидировали в кратчайшие сроки силами служб предприятия и сотрудников МЧС.

Предварительной причиной возгорания стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне 101, где хранится бензин.

Информации о погибших и пострадавших при пожаре нет.

Угрозы причинения вреда экологии в Кстове нет, - добавили в НПЗ. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.
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#пожар #завод

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