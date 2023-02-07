НЛМК Live

сегодня, 14:04

НЛМК внедрил инновационную технологию охлаждения шлака

281
#шлак
2
НЛМК внедрил инновационную технологию охлаждения шлака

На Новолипецком металлургическом комбинате внедрена инновационная технология, которая позволяет существенно уменьшить концентрацию и запах сероводорода при охлаждении шлака. 

Эта технология будет применяться в период строительства нового комплекса безводного охлаждения шлака доменной печи №7, который после запуска в эксплуатацию в 2024 году позволит полностью исключить образование сероводорода. 

За последние пять лет компания инвестировала в проекты по снижению эмиссии сероводорода более 3 млрд рублей. Три из пяти доменных печей полностью переведены на безводное охлаждение шлака благодаря строительству современного комплекса по переработке шлака, что исключило образование сероводорода. Еще на одной доменной печи построены современные установки грануляции шлака, которые охлаждают шлак и подавляют эмиссию сероводорода сразу на выходе из печи. Эти мероприятия привели к тому, что среднегодовая концентрация сероводорода в Липецке уже сегодня существенно ниже государственного норматива.

Из комплекса доменных печей НЛМК только доменная печь №7 в настоящее время не охвачена технологией безводного охлаждения шлака. Чтобы снизить на этом участке эмиссию сероводорода на время строительства нового комплекса, была построена инновационная установка для тушения шлака водным раствором на основе извести. Ее работа позволяет сократить концентрацию и запах сероводорода в несколько раз.
281
#шлак
2

Еще в рубрике

Группа НЛМК вошла в топ-20 рейтинга работодателей по версии HeadHunter
#рейтинг
Группа НЛМК вошла в топ-20 рейтинга работодателей по версии HeadHunter

01.02.2023 12:50

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» открыл сайт грантовой программы «Стальное дерево»
#Фонд «Милосердие» #«Стальное дерево»
Фонд «Милосердие» открыл сайт грантовой программы «Стальное дерево»

31.01.2023 13:48

НЛМК Live
Открыт прием заявок на гранты программы «Стальное дерево» 2023 года
#НЛМК
Открыт прием заявок на гранты программы «Стальное дерево» 2023 года

26.01.2023 19:58

НЛМК Live
НЛМК поможет липецким детям-сиротам с выбором будущей профессии
НЛМК поможет липецким детям-сиротам с выбором будущей профессии

20.01.2023 13:20

НЛМК Live
НЛМК приглашает студентов на чемпионат по решению кейсов «РазРеши»
#НЛМК
НЛМК приглашает студентов на чемпионат по решению кейсов «РазРеши»

19.01.2023 14:25

НЛМК Live
Газовщики НЛМК первыми в России сдали отраслевой экзамен
#НЛМК
Газовщики НЛМК первыми в России сдали отраслевой экзамен

18.01.2023 14:13

НЛМК Live