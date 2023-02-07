Кабмин расширил правила выплат из маткапитала на детей до 3 лет

Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого из них.





В России утверждены правила направления денег материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



По его словам, теперь семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала.



Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц, в среднем по стране - 13,9 тысячи рублей.



"Мы пересмотрели правила использования маткапитала. Раньше направить его на ежемесячные выплаты могли только те, кто воспитывал второго малыша. При этом для них не было предусмотрено регулярной поддержки от государства. С введением единого пособия проблема решена. Теперь средства смогут получить все семьи, имеющие невысокий доход, вне зависимости от очередности рождения ребенка, и дополнительно к этому оформить выплату из средств маткапитала на детей до трех лет", - отметил он.



Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого из них. Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России.

Ежемесячная выплата из маткапитала стала доступна всем семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц вне зависимости от очередности рождения ребенка. Получать ее можно до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Если в семье несколько таких детей, то ее разрешено оформить на каждого. Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно через портал госуслуг, при личном визите в МФЦ или отделение Социального фонда России, - пишет "Российская газета" В России утверждены правила направления денег материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.По его словам, теперь семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала.Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц, в среднем по стране - 13,9 тысячи рублей."Мы пересмотрели правила использования маткапитала. Раньше направить его на ежемесячные выплаты могли только те, кто воспитывал второго малыша. При этом для них не было предусмотрено регулярной поддержки от государства. С введением единого пособия проблема решена. Теперь средства смогут получить все семьи, имеющие невысокий доход, вне зависимости от очередности рождения ребенка, и дополнительно к этому оформить выплату из средств маткапитала на детей до трех лет", - отметил он.Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого из них. Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России.