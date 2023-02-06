Из арендуемой посуточно квартиры украли телевизор, шторы и плед

Кража раскрыта.

Ещё 2 января в Ельце в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка с заявлением о краже из её квартиры дома по улице Коммунаров телевизора, шторы и пледа. Ущерб потерпевшая оценила в 23 000 рублей.



В краже подозревают неработающего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 36-летнего ельчанина.



Как сообщает пресс-служба полиции, потерпевшая сдавала квартиру посуточно и попросила клиента при выселении закрыть за собой дверь, а ключ положить под коврик. Подозреваемый так и сделал. Но вернулся туда в другой день и обнаружил ключ под ковриком. В результате мужчина вынес из квартиры телевизор и шторы, которые завернул в плед.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.