Коронавирусом за сутки заболели 55 липчан

Заболевших COVID-19 в регионе вcе еще больше чем выздоровевших

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки у 55 жителей Липецкой области выявлен ковид.



25 человек выздоровели. Умерших и госпитализированных нет.



За время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 177 094 липчан, 3 951 человек умерли.



