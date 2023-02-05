Коронавирус
сегодня, 12:46
Коронавирусом за сутки заболели 55 липчан
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Заболевших COVID-19 в регионе вcе еще больше чем выздоровевших
По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки у 55 жителей Липецкой области выявлен ковид.
25 человек выздоровели. Умерших и госпитализированных нет.
За время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 177 094 липчан, 3 951 человек умерли.
25 человек выздоровели. Умерших и госпитализированных нет.
За время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 177 094 липчан, 3 951 человек умерли.
2 291
Владислав
Веселый