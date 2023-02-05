Коронавирус

сегодня, 12:46

Коронавирусом за сутки заболели 55 липчан

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#коронавирус
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Коронавирусом за сутки заболели 55 липчан

Заболевших COVID-19 в регионе вcе еще больше чем выздоровевших

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки у 55 жителей Липецкой области выявлен ковид.

25 человек выздоровели. Умерших и госпитализированных нет.

За время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 177 094 липчан, 3 951 человек умерли.

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#коронавирус
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Комментарии (2)

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Владислав

12 минут назад
Сезонные ОРВИ и грипп выросли, а не ваш коронабарановирус!
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Веселый

28 минут назад
А интересно,они вакцину делали и это тоже надо публиковать
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