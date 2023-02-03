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В РФ упал спрос на земельные участки под новые проекты

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#земельные участки #спрос

Падение спроса на строительные площадки связано с ростом стоимости кредитования и падением спроса на жилье.

Из-за снижения спроса на жилье девелоперы стали осторожнее подходить к покупке участков под застройку, что уже привело к сокращению по итогам прошлого года сделок в этом сегменте на 15–20%. Вкладываться в приобретение площадок готовы в основном застройщики, нарастившие прибыль на волне ажиотажных продаж, и региональные игроки. Но их ценовые ожидания часто расходятся со стоимостью предложения. На этом фоне объем инвестиций в участки в этом году останется ограниченным, - пишет "Ъ" со ссылкой на экспертов.

Совокупный объем инвестиций в покупку площадок под девелопмент в прошлом году сократился на 14,7% год к году, до 219,24 млрд рублей, - подсчитали в NF Group. В общем объеме вложений в недвижимость, по данным консультантов, доля площадок за год сократилась с 64% до 45%. В CORE.XP говорят о снижении инвестиций в площадки в 2022 году на 20%, до 183 млрд рублей, а доли участков в структуре вложений — с 56% до 42%. В Nikoliers отметили, что на покупку земли в 2022 году пришлось 51,5% инвестиций против 72% годом ранее.

Снижение спроса на площадки эксперты связывают с ростом стоимости кредитования и снижением спроса на жилье. По данным Росреестра, по итогам прошлого года в Москве зарегистрировано 85 тысяч договоров долевого участия, что на 14% меньше, чем годом ранее. По их словам, в целом по рынку можно отметить некоторое снижение активности.

Из-за снижения доходности продать часть земельного портфеля готовы лидеры рынка, но рассматривают эти участки в основном региональные девелоперы. А последние часто не готовы входить в проекты с меньшей доходностью, чем в родном регионе, где те, как правило, обладают административным ресурсом, - отмечают опрошенные изданием специалисты.
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#земельные участки #спрос

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