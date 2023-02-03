Происшествия
сегодня, 14:41
Шквалистый ветер в Ельце наломал дров на 400 000 рублей
Во столько оценили проведение ремонтных работ на мосту - они должны завершиться к 15 апреля.
Напомним, с середине ноября прошлого года в Ельце бушевал шквалистый ветер, и из-за сильных порывов в Петровском парке Ельца упало дерево. В своём Telegram-канале глава администрации Ельца Евгений Боровских сообщил, что упавшим деревом был повреждён мостик через пруд.
Аварийные службы дерево опилили, проход к мосту перекрыли. Также тогда временно закрыли парк, чтобы избежать неприятных ситуаций и трагедий и убрать другие опасные деревья.
Сегодня районная газета « Красное знамя» сообщила, что проведение ремонтных работ на переправе оценили в 400 тысяч рублей, и МАУК «Городские парки» Ельца уже заключило договор с местным индивидуальным предпринимателем Т. М. Фетисовой.
Срок окончания ремонта по договору — 15 апреля.
Фото - t.me/evgeny_borovskih
Аварийные службы дерево опилили, проход к мосту перекрыли. Также тогда временно закрыли парк, чтобы избежать неприятных ситуаций и трагедий и убрать другие опасные деревья.
Сегодня районная газета « Красное знамя» сообщила, что проведение ремонтных работ на переправе оценили в 400 тысяч рублей, и МАУК «Городские парки» Ельца уже заключило договор с местным индивидуальным предпринимателем Т. М. Фетисовой.
Срок окончания ремонта по договору — 15 апреля.
Фото - t.me/evgeny_borovskih
zor