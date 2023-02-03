Происшествия

сегодня, 14:41

Шквалистый ветер в Ельце наломал дров на 400 000 рублей

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#ветер #мост
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Шквалистый ветер в Ельце наломал дров на 400 000 рублей

Во столько оценили проведение ремонтных работ на мосту - они должны завершиться к 15 апреля.

Напомним, с середине ноября прошлого года в Ельце бушевал шквалистый ветер, и из-за сильных порывов в Петровском парке Ельца упало дерево. В своём Telegram-канале глава администрации Ельца Евгений Боровских сообщил, что упавшим деревом был повреждён мостик через пруд.

Аварийные службы дерево опилили, проход к мосту перекрыли. Также тогда временно закрыли парк, чтобы избежать неприятных ситуаций и трагедий и убрать другие опасные деревья.

Сегодня районная газета « Красное знамя» сообщила, что проведение ремонтных работ на переправе оценили в 400 тысяч рублей, и МАУК «Городские парки» Ельца уже заключило договор с местным индивидуальным предпринимателем Т. М. Фетисовой.

Срок окончания ремонта по договору — 15 апреля.

Фото - t.me/evgeny_borovskih

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#ветер #мост
3

Комментарии (1)

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zor

51 минуту назад
А в Липецке на железнодорожном мосту 8 школы, можно сделать пандусы для колясок?
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