Вдова погибшего под колёсами «УРАЛа» мужчины получит миллион рублей

Мужчина погиб на автостоянке: его сбил «УРАЛ 58193 43203-1112-10» с агрегатом для депарафинизации скважин.

Тербунский районный суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП.



В суд обратилась жена погибшего в ДТП. Женщина в своём иске указала, что работник фирмы по оказанию услуг контроля транспортных средств на объектах заказчика, находясь на автостоянке без разрешения, решил перегнать автомобиль «УРАЛ 58193 43203-1112-10» с агрегатом для депарафинизации скважин АДПМ и насмерть сбил супруга женщины.



Виновник ДТП был осужден по части 1 статьи 109 УКРФ «Причинение смерти по неосторожности». Но женщина также потребовала компенсацию морального вреда в миллион рублей с виновника ДТП и с владельца машины.



Водитель признал исковые требования на сумму 300 тысяч рублей. Но суд пришел к выводу, что юридическое лицо не может единолично нести ответственность по компенсации морального вреда, поскольку в момент ДТП водитель управлял машиной по собственной инициативе, а не по заданию или поручению работодателя.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в результате суд взыскал в пользу женщины по 500 тысяч рублей с водителя и фирмы.



Решение ещё не вступило в силу.