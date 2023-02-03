Происшествия

сегодня, 10:20

Подозреваемый в нападении с ножом на сотрудника магазина арестован

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#разбой #кража #грабёж
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В магазине «Хомяк» на улице Опытной подозреваемый, угрожая охраннику кухонным ножом, похитил деньги из кассы.

Правобережный районный суд на 1 месяц 24 суток арестовал мужчину, которого подозревают в нападении на сотрудника магазина «Хомяк» с кухонным ножом. Об этом рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Напомним, 25 января в сетевом магазине по улице Опытной подозреваемый, угрожая охраннику кухонным ножом, не только напугал сотрудника магазина, но и похитил 4 900 рублей из кассы, после чего скрылся с места преступления. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 был установлен подозреваемый - неработающий 37-летний липчанин. Похищенные деньги он потратил на покупку спиртного.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, с применением насилия, не опасного для здоровья». Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
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#разбой #кража #грабёж
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Комментарии (2)

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Однако

31 минуту назад
Трёшку, как минимум наболтают...
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Алла

сегодня, 10:37
В Хомяке на Водопьянова всегда сидят охранники
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